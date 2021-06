Al parco zoo avvoltoi grifoni per reintroduzione in natura

Al Parco zoo di Falconara Marittima (Ancona) inaugurata la nuova area dedicata alla tutela dell'avvoltoio 'grifone' che ripulisce l'ambiente. I quattro esemplari possono vivere solo in cattività. Obiettivo è la reintroduzione in natura dei nuovi nati: sono stati soccorsi in precarie condizioni di salute e curati, ma non sono più in grado di solcare i cieli. Così gli esemplari di avvoltoio grifone, (Gyps fulvus), provenienti da un centro spagnolo di recupero per la fauna selvatica, volteggiano protetti nella nuova area del Parco Zoo di Falconara: in una voliera, accessibile internamente al pubblico.

L'arrivo della nuova specie, che nell'ultimo secolo, in Italia, ha subito un consistente declino, rientra nel progetto di conservazione, riproduzione e reintroduzione in natura del maestoso rapace. Il giardino zoologico marchigiano avrà il compito di accudire e crescere i nuovi nati, che, una volta pronti, verranno liberati in Sardegna dove si trova una delle colonie naturali di grifoni più importanti di Italia.

L'area è stata inaugurata alla presenza della sindaca di Falconara Marittima Stefania Signorini, della presidente dell'Uiza (Unione Italiana Zoo e Acquari) Gloria Svampa e del presidente del Lions Club Ancona Colle Guasco Antonio Gitto.

(ANSA).