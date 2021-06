Turismo: con Grand Tour delle Marche eventi tutto l'anno

Cibo, artigianato, cultura, storia, ambiente, territorio da conoscere grazie ad una serie di eventi in programma tutto l'anno e in tutte le Marche. E' il nuovo format di turismo esperienziale offerto dal Gran Tour delle Marche, circuito organizzato da Tipicità, illustrato oggi ad Ancona dal direttore Angelo Serri, assieme al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, ai rettori delle Università di Camerino Claudio Pettinari e Politecnica delle Marche Gianluca Gregori, al vice presidente di Anci Marche Pasqualino Piunti, e ai sindaci dei Comuni coinvolti.

Un percorso che a partire dall'Infiorata del Corpus Domini in programma a Castelraimondo il 5 e il 6 giugno prossimi, si snoda con una trentina di eventi sul territorio fino a dicembre, con i mercatini di Natale a Frontone e la Sacra Rievocazione della Natività a Piobbico. "Grazie all'esperienza della pandemia, che ci ha costretto a realizzare molti progetti in digitale - ha spiegato Serri - oggi i turisti potranno conoscere e scegliere la loro modalità di visita prima di partire e rimanere aggiornati ai contenuti della piattaforma di Tipicità anche dopo il ritorno a casa". "Un'esperienza di viaggio globale e sicura - ha aggiunto Acquaroli - che, superando i campanilismi comunali, mette in rete in maniera coordinata e programmata eventi presenti in tutta la regione, dal mare, ai borghi, ai parchi, alle zone interne colpite dal sisma, offrendo anche un'occasione di sviluppo ai territori dell'entroterra che si stanno spopolando". Tra le proposte in calendario a giugno: il GustaPorto a Civitanova Marche e Un mare di brodetto a Porto Recanati. A luglio la Frasassi Experience, Senigallia Città Gourmet, e Paje nella 'città del cappello' di Montappone. Ad agosto, Tipicità e archeologia a Monte Rinaldo, e a settembre Camerino Meraviglia, Le terre del fungo a Cagli e la Festa dell'Uva ad Arcevia. Ad ottobre Mostra Mercato del tartufo ad Apecchio e Fiera nazionale del tartufo bianco ad Acqualagna.

