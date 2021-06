Torna Scuola Bicipolitana Pesaro e diventa mondiale

"Nella Giornata mondiale della bicicletta annunciamo che anche la Bicipolitana diventerà mondiale". Ad annunciarlo il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il vicesindaco Daniele Vimini, l'assessore alla Sostenibilità Heidi Morotti, lanciando il ritorno, amplificato in ottica internazionale, di "Scuola di Bicipolitana". L'iniziativa prevede il "coinvolgimento dei 30 partner del progetto Campaigners di Horizon2020 che comprende Università e Municipalità da Linz a Cape Town, da Dublino ad Atene fino al Perù". Cittadini, stakeholder, tecnici, mobility manager e professionisti del settore, parteciperanno alle lezioni della "Scuola di Bicipolitana" del Comune di Pesaro che, "dopo una fortunatissima prima edizione (durante la quale sono state mostrate soluzioni tecniche e progettuali capaci di far crescere su scala urbana e periurbana una mobilità ciclistica di qualità, ndr) riproporremo aperta anche a tutte le città che vorranno conoscere ed importare questa grande opportunità. , diventa davvero internazionale con interlocutori di livello altissimo" precisa Vimini. Il case history di successo, tutto made in Pesaro, della metropolitana in superficie per le due ruote, continua a far scuola, anche all'estero: "La rinascita dell'Italia passa anche attraverso la mobilità sostenibile - ha aggiunto il sindaco Ricci -. La Bicipolitana è un progetto di cui andiamo fieri. Negli anni sta diventando un esempio nazionale, sono tante le città italiane che stanno adottando il modello pesarese". Ma non solo "anche Parigi, come noi, punta sulla bicipolitana (vélopolitain) per il 2024". (ANSA).