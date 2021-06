Scuola, arte urbana giovani Jesi nei tappi donati alla città

I tappi delle bottiglie del Verdicchio dei Castelli di Jesi diventano, per gli adolescenti della città marchigiana, il mezzo per comunicare il loro desiderio di ritorno alla bellezza e alla condivisione con la comunità. Con colori e pennelli, oli e pennarelli, gli studenti del Liceo Artistico "Mannucci" chiudono un anno scolastico profondamente segnato dalla pandemia, disseminando in città piccole opere d'arte da loro dipinte nei tappi di sughero. Un centinaio i manufatti dell'iniziativa "Ti S-T(r)appo un sorriso", realizzati in questo mese dai ragazzi di due seconde classi dell'istituto, nell'ambito delle lezioni di educazione civica; vi sono raffigurate le notti stellate di van Gogh, le creature danzanti di Matisse, i raggi del sole luminoso di De Chirico, ma anche opere del tutto inedite, frutto di sogni ed emozioni soffocate nei mesi di lockdown e di Dad. Da stasera, i tappi saranno affidati agli angoli della città di Jesi, per strappare un sorriso a sconosciuti passanti, che potranno farne portachiavi e portafortuna, e condividerne l'immagine sui social. L'iniziativa è nata sulla scia del fenomeno 'Un sasso per un sorriso', popolarissimo nei social, con i sassi dipinti e lasciati in strada per essere trovati. "Quando abbiamo dipinto i tappi - commenta una studentessa - anche noi ci siamo strappati un sorriso, immaginando chi li riceverà e la loro emozione". "E' stato un anno difficile, soprattutto per i ragazzi - spiega la professoressa Giuliana Pallotta, che ha coordinato l'iniziativa -. Il tappo di Verdicchio è simbolo del nostro territorio, e diventa un regalo alla comunità per dimostrare che noi ci siamo". (ANSA).