"O anche no", su Rai2 dal 4 giugno faro sulla disabilità

Una riflessione introduttiva di Paola Severini Melograni, che presenta e commenta un videomessaggio del grande disegnatore satirico Staino, da tempo ipovedente, aprirà la prima puntata di "O anche no", il programma sull'inclusione e la solidarietà in onda su Rai2 tutti i venerdì a mezzanotte e mezza e in replica la domenica alle 9.15, andrà anche durante i mesi estivi, a partire da venerdì 4 giugno, con una nuova formula. "La disabilità non va in vacanza", il filo conduttore, soprattutto durante questa estate, dopo un lungo e difficile anno segnato dalla pandemia; i problemi rimangono e vanno affrontati. In ogni puntata Melograni, ideatrice e conduttrice del programma, farà un intervento introduttivo con notizie e informazioni sul mondo del disagio, sull'inclusione e presenterà un reportage.

E' una delle principali novità di questa stagione: ogni settimana si alterneranno Mario Acampa e Riccardo Cresci, due giovani conduttori con vaste esperienze televisive a Rai per il Sociale, Rai Pubblica Utilità e Rai Ragazzi. Gli inviati gireranno l'Italia per scoprire cosa offre il nostro paese ai ragazzi delicati. Oltre alle scuole, visiteranno strutture abitative, luoghi attrezzati per il turismo accessibile, oratori e altre realtà. Il programma riserverà un'attenzione particolare al mondo dello sport: visiterà squadre di calcio paralimpico e si occuperà delle prossime paralimpiadi. Non mancheranno le canzoni della house band "Ladri di carrozzelle".

Nella 1/a puntata reportage di Riccardo Cresci nelle Marche: a Macerata visiterà la Cooperativa Sociale Il Faro - Centro Orizzonte che si occupa di ragazzi autistici, anche gravi, per conoscerla tramite responsabili, coordinatori e alcuni ragazzi, accompagnati dalle mamme. Cresci si sposterà allo Sferisterio, monumento storico, sede di importanti eventi musicali e soprattutto del "Macerata Opera Festival", dove si realizza un progetto di inclusione per ragazzi diversamente abili: Brando, 15 anni, a causa di una malattia degenerativa sta perdendo la vista e Nitui, 13 anni, indiana, cieca dalla nascita, adottata da una famiglia marchigiana, si sono appassionati al progetto e ai percorsi guidati, e fanno ora parte dello staff organizzativo. (ANSA).