Covid: nessun decesso nelle Marche nelle ultime 24 ore

(ANSA) - ANCONA, 03 GIU - Per il secondo giorno consecutivo, non ci sono stati decessi legati al covid nelle Marche, dove il numero complessivo di vittime rimane così fermo a 3.018. . E' la quinta volta da a maggio che il bilancio giornaliero del Servizio Sanità della Regione registra zero decessi. (ANSA).