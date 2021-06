Covid: Sirolo è covid free, zero contagi dal 29 maggio

(ANSA) - ANCONA, 02 GIU - Dal 29 maggio 2021 Sirolo è un Comune covid free, perché sono crollati a zero i positivi al Covid-19. Ne dà notizia il sindaco Filippo Moschella: "abbiamo atteso qualche giorno per verificare se si trattava di un evento occasionale - spiega -, ma l'azzeramento delle positività si è mantenuto costante fino a oggi. Ringrazio anche a nome dell'amministrazione comunale, tutti i concittadini che hanno sempre seguito le regole sul distanziamento, sulla sanificazione e l'uso delle mascherine protettive". "Il risultato è stato conseguito - aggiunge - anche per l'attivazione del punto vaccinale territoriale straordinario presso la Croce Azzurra, autorizzato dall'Asur, in cui 5 medici di famiglia volontari del comprensorio hanno vaccinato quasi 1.000 utenti, con il fondamentale aiuto dei militi addetti al primo soccorso". "Nelle prossime ore - annuncia il sindaco - saranno inoculate altre 348 dosi di vaccino ritirate ieri, cifra record per Sirolo, ottenute grazie agli accordi presi dal Comune con l'Asur Marche, con cui sarà quasi azzerata la lista d'attesa in cui si sono iscritti i cittadini fino al quarantesimo anno d'età, come previsto dal calendario regionale. Altrettanto importante - sottolinea Moschella - è la presenza settimanale del camper dell'Inrca in piazza Brodolini a disposizione di tutta la Riviera del Conero, in cui sono stati eseguiti centinaia di tamponi". Per il sindaco Moschella "è stato fondamentale il lavoro di squadra fra cittadini, medici di famiglia, Croce Azzurra, Inrca e Comune.

Quindi Sirolo si appresta a diventare una zona bianca, dando tranquillità a tutti gli abitanti, che potranno godersi l'estate in sicurezza. Ovviamente continueremo a somministrare i vaccini alla Croce Azzurra seguendo il calendario regionale, per consolidare per più tempo possibile l'azzeramento delle positività e proteggere tutti i sirolesi, soprattutto coloro che lavorano a contatto col pubblico. Da oggi Sirolo è bella e totalmente sicura". (ANSA).