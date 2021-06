2 giugno: Mancinelli, non dare la democrazia per scontata

(ANSA) - ANCONA, 02 GIU - "La ricorrenza del 2 giugno non è solo commemorazione, serve anche per ricordarci che l'esistenza della Repubblica non si può dare per scontata, che c'è stato un tempo, ad esempio la generazione che precede la nostra, per la quale la forma repubblicana e la democrazia sono state una conquista". Lo detto il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli a margine della cerimonia per il 75/o anniversario del referendum che ha sancito l'abrogazione della monarchia e l'instaurazione della repubblica in Italia. Una riflessione più che mai attuale secondo Mancinelli, in una periodo in cui ci sono "non piccoli segnali" ma "crepe" per la democrazia rappresentativa. "Per reagire non bisogna gridare 'al lupo', lanciare allarmi e messaggi moralistici - ha osservato -, ma bisogna fare in modo che la democrazia funzioni, cioè che sia in grado di rispondere alle domande, alle esigenze, e anche alle paure dei cittadini, di fronte alla globalizzazione e ad una serie di cambiamenti che hanno colpito non solo le fasce marginali della nostra società, ma anche il ceto medio". (ANSA).