2 giugno, ad Ancona vessillo tricolore come vela al vento

(ANSA) - ANCONA, 02 GIU - L'innalzamento di un enorme vessillo tricolore, gonfiato dal vento come una vela, tra le colonne del Monumento ai Caduti al Passetto di Ancona, sulle note dell'Inno delle Marche composto da Giovanni Allevi, è stato il momento culminante della cerimonia per la Festa della Repubblica, tornata a svolgersi in presenza nel rispetto delle norme anti covid. Il prefetto Darco Pellos, il sindaco Valeria Mancinelli, il comandante delle Scuole della Marina Militare, amm. sq. Enrico Credendino hanno reso omaggio alle corone ai caduti. Sono stati letti i messaggi del ministro della Difesa Guerini e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e consegnati 20 diplomi dell'onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Omri) e l4 medaglie d'onore ai familiari di cittadini italiani, militari e civili, internati nei lager durante il periodo bellico. L'Inno di Mameli, l'Inno del Piave (quest'anno ricorre il centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto a Roma) e il Silenzio hanno fatto da sfondo alla cerimonia, a cui ha assistito anche un delegazione di operatori sanitari, medici e infermieri in prima fila nell'emergenza pandemica. "Questa giornata segna un nuovo inizio" ha detto il prefetto Pellos, commentando la presenza di tante autorità, associazioni d'arma e combattentistiche, dell'Anpi, del volontariato di protezione civile, ma anche di gente comune. (ANSA).