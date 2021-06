2 giugno, Acquaroli, ricorrenza che unisce la Nazione

(ANSA) - ANCONA, 02 GIU - "Abbiamo celebrato una ricorrenza che unisce la nostra Nazione e che segna una nuova ripartenza.

Voglio ringraziare tutti quanti, in questo anno, si sono distinti con determinazione e coraggio nella lotta alla pandemia". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, a margine della cerimonia del 2 giugno, organizzata ad Ancona, per il 75/o anniversario della Festa della Repubblica. La celebrazione si è svolta in piazza IV Novembre, con la deposizione delle corone di alloro al Monumento ai Caduti, l'Alzabandiera, l'Inno nazionale e la lettura del messaggio del presidente della Repubblica. Le celebrazioni sono poi proseguite con la consegna delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica e delle Medaglie d'onore per i reduci dai campi di concentramento. (ANSA).