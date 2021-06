Vaccini: Saltamartini, Vax Days maturandi gesto responsabilità

(ANSA) - ANCONA, 01 GIU - Con i Vax Days per i maturandi, al via da domani in ordine alfabetico nelle Marche, l'opportunità di vaccinarsi, ricorda l'assessore alla Salute Filippo Saltamartini, "viene offerta a 13.600 ragazzi impegnati nell'esame finale del proprio percorso scolastico superiore. È un'occasione da cogliere e un gesto di responsabilità - sottolinea - per contribuire, tutti assieme, a immunizzare la popolazione, riprendendoci, con responsabilità e la coerenza di comportamenti corretti, che non dovranno comunque mai venire meno, una normalità di vita sociale ed economica che avevamo perso a causa del Covid-19". Sono cinque i giorni di vaccinazioni per gli studenti delle quinte superiori chiamati a sostenere gli esami di maturità. Cinque giorni di vaccinazioni, dal 2 al 6 giugno, senza prenotazione, nei punti vaccinali individuati dalla Regione. I ragazzi interessati dovranno presentarsi, sulla base dell'ordine alfabetico dei cognomi stabilito, dalle ore 8:00 alle 18:30, senza bisogno di prenotazione. Sarà necessario compilare l'autocertificazione che può essere scaricata sul sito www.regione.marche.it/vaccinazioni-maturandi e disponibile anche nei punti vaccinali. Di seguito il calendario e i punti di vaccinazione allestiti per gli studenti: 2 giugno: cognomi A-C; 3 giugno: cognomi D-L; 4 giugno: cognomi M-P; 5 giugno: cognomi Q-Z; 6 giugno: aperto a tutti i maturandi .

Questi i punti vaccinali: Pesaro, Iper Rossini ex Ristò, via Gagarin, e Ospedale Marche Nord; Urbino, Bocciodromo via Neruda; Fano, Centro Ortofrutticolo Codma; Ancona, PalaPrometeo (ex Palarossini) e Ospedale Torrette; Senigallia, Caserma Vigili del Fuoco; Jesi, Palestre Zannoni; Fabriano, nuova Palestra Fermi; Macerata, Centro Vaccinale Piediripa; Civitanova Marche, Centro vaccinale Stabile "Planet Ric" via Silvio Pellico; Camerino, Centro sportivo Le Calvie; Fermo, Scuola Mancini; Ascoli Piceno, Palazzetto dello Sport Monticelli; San Benedetto del Tronto, Palazzetto dello Sport "B.Speca". (ANSA).