Vaccini: accordo Federfarma-Confartigianato per aziende

(ANSA) - ANCONA, 01 GIU - Un accordo che sosterrà la ripartenza delle imprese, per tornare in attività in piena sicurezza, e che aiuterà anche a imprimere un'accelerazione alla campagna vaccinale generale già in corso: si tratta del documento d'intesa firmato da Confartigianato Ancona-Pesaro Urbino e Confartigianato Macerata-Ascoli Piceno-Fermo con Federfarma Marche, che prevede la possibilità di vaccinazione per le imprese e i loro dipendenti nelle farmacie associate.

Sono 200 le farmacie di Federfarma che aderiscono all'iniziativa, mentre la platea delle aziende associate al sistema Confartigianato interprovinciale potenzialmente interessate è di circa 20mila unità, per un totale di 60mila possibili fruitori tra imprenditori, collaboratori e dipendenti.

Le vaccinazioni saranno eseguite sulla base delle nuove aperture degli slot senza limiti di età definite della Regione e delle ulteriori indicazioni che verranno fornite dall'Ente regionale.

