Inteatro Festival tra danza e teatro a Polverigi e Ancona

(ANSA) - ANCONA, 01 GIU - Torna Inteatro Festival, che dal 4 al 13 giugno presenta 12 compagnie per 13 titoli, di cui otto produzioni e sei prime nazionali, per un totale di 158 repliche.

Sarà diviso tra Villa Nappi di Polverigi (dal 4 al 6 giugno), storica sede dell'iniziativa, con spettacoli prevalentemente di danza, e il Teatro delle Muse di Ancona (dal 7 al 13 giugno), con opere teatrali e presenze internazionali. Consolidata vetrina del panorama contemporaneo che mescola arti visive, teatro, musica ed architettura, la rassegna, guidata da Velia Papa, si arricchisce quest'anno di un evento dedicato al regista e scenografo Romeo Castellucci, con una mostra e una serie di proiezioni al Teatro delle Muse, cui seguirà un incontro con l'artista, la presentazione di un libro e quella del suo nuovo spettacolo 'Bros', in arrivo l'anno prossimo. In programma a Villa Nappi, tra le altre, anche tre creazioni prodotte da Marche Teatro del poliedrico artista Alessandro Sciarroni, Leone d'Oro alla Biennale Danza 2019: 'Turning Orlando's version', 'Dialogo terzo: in a Lanscape' e 'Save the last dance for me', e lo studio di Ludovico Paladini 'Tales of FreeDoom', che apre la rassegna di danza al Teatro delle Luna. Alle Muse di Ancona va in scena il 7 e l'8 giugno il circo contemporaneo del Duo Kaos con la prima nazionale di 'Horizonte', prodotto da Marche Teatro, che mescolando danza e arti visive trasporta lo spettatore in un viaggio onirico nella memoria. Sarà seguito il 12 e 13 giugno dalla prima nazionale 'Teatro Amazonas', della compagnia AzkonaToloza, che ripropone una rilettura della storia del territorio amazzonico brasiliano e da altre performance nei numerosi spazi del teatro, tra cui in anteprima 'Atlante linguistico della Pangea' nel Salone delle Feste. (ANSA).