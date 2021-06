Covid, a Pesaro oltre 5mln per sociale, mille volontari

(ANSA) - PESARO, 01 GIU - Oltre 5 milioni erogati per il sociale, più di mille volontari coinvolti. Sono alcuni dei numeri che attestano l'impegno messo in campo dal Comune di Pesaro un oltre un anno di pandemia. In 15 mesi l'Amministrazione ha lavorato per aiutare tutti i cittadini, informa una nota: famiglie in difficoltà, bambini, anziani e attività economiche che ancora oggi stanno cercando di ripartire. "Dal primo minuto abbiamo detto che la porta del Comune era l'ultima a chiudere e così è stato - spiega il sindaco Matteo Ricci -, abbiamo messo a disposizione tutta la struttura con grande generosità, investendo risorse straordinarie. Oltre 5milioni per il sociale, per aiutare le persone in difficoltà. Oltre 1000 volontari, che ringraziamo di cuore per tutto il lavoro svolto. Pesaro ha un'Amministrazione che si mette a servizio del cittadino, lo ha fatto in questa pandemia, ma ha anche un cuore grande con tante persone che dedicano del tempo alla collettività. Questa pandemia è stata una tragedia storica, che ha portato un valore immenso, ma ora è tempo di ripartire davvero. Forza Pesaro". Tra le iniziative i Buoni Spesa che hanno aiutato circa 3.000 famiglie, il fondo Anticrisi, voucher per i più giovani, servizi su supporto psicologico, per gli anziani servici di spesa a domicilio, sostegni a distanza, raccolta fondi; supporti per le imprese e le attività, campagne di screening per le scuole, forniture di saturimetri e mascherine, oltre ai tamponi per le società sportive. (ANSA).