2 giugno: Consiglio Marche pubblica testo Costituzione

(ANSA) - ANCONA, 01 GIU - Volume contenente il testo della Costituzione proposto, come ormai consuetudine, nell'ambito dell'attività editoriale del Consiglio regionale delle Marche. Questa volta la pubblicazione arriva, in modo tanto più significativo, a pochi giorni dal 2 giugno, Festa della Repubblica, e la sua diffusione riguarderà soprattutto gli istituti scolastici superiori del territorio regionale. "La nostra Costituzione - commenta il presidente Dino Latini - rappresenta un recinto invalicabile di principi e valori, un'ancora di certezza per una vita democratica, serena e solidale. Diffonderla e farla conoscere ai ragazzi è un impegno che spetta alle istituzioni tutte e che l'Assemblea legislativa non ha mai disatteso. Ora la speranza, superata l'emergenza sanitaria, è di poter tornare ad organizzare momenti d'incontro con gli studenti e di poter attivare nuove progettualità che li vedano direttamente coinvolti".

Nell'introduzione del testo, il presidente Latini cita alcuni passi di un discorso pronunciato nel 1955 da Piero Calamandrei e rivolto agli studenti. "La Costituzione - conclude Latini - è paragonata ad una macchina che per muoversi ha bisogno del suo combustibile, vale a dire impegno, spirito, volontà, responsabilità, coscienza civica. E l'invito è di non cadere mai nell'indifferenza". (ANSA).