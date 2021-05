Vaccini: Vax Days per maturandi nelle Marche

Al via i "Vax Days" per gli studenti delle quinte superiori delle Marche che saranno chiamati agli esami di maturità. Dal 2 al 6 giugno tutti i circa 13.600 maturandi potranno recarsi nei 15 punti vaccinali individuati sul territorio regionale, senza bisogno di prenotazione, dalle ore 8:00 alle 18:30, secondo un calendario basato sulla lettera iniziale dei cognomi. È un ulteriore passo avanti per l'immunizzazione della popolazione e un segnale che l'amministrazione regionale e l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini hanno voluto dare ai giovani. Non è necessaria la prenotazione. Al momento del vaccino si dovranno comunque compilare i moduli di adesione (scaricabili dal sito www.regione.marche.it/vaccinicovid). (ANSA).