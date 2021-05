Prefetto Ancona, 'riprendersi la libertà con cautela'

(ANSA) - ANCONA, 31 MAG - "Siamo in una situazione particolare, da un lato c'è voglia di ripartire, ma di ripartire con prudenza, credo che l'invito che deve essere rivolto alle giovani generazioni, che sono quelle che hanno sofferto di più le restrizioni legate alla pandemia. La mascherina deve continuare ad essere utilizzata, il distanziamento deve essere favorito nel migliore dei modi. Dobbiamo riprenderci la libertà, con tutte le cautele del caso, però sono convinto che ce la faremo e andrà tutto bene". E' l'invito rivolto soprattutto ai giovani, ma non solo, dal nuovo prefetto di Ancona Darco Pellos, insediatosi a Palazzo del Governo il 26 maggio scorso. Se l'arrivo ad Ancona è stato "un onore, un obiettivo raggiunto", ha detto oggi durante un incontro con la stampa, il prefetto ha già un'agenda abbastanza fitta. Scurezza, ordine pubblico, salvaguardia dell'occupazione, immigrazione e attenzione alla criminalità organizzata alcune delle sue priorità, nella consapevolezza che "il territorio marchigiano merita la massima attenzione" e che "ha valori intrinsechi radicati nell'essere una comunità", una grande capacità di "coesione sociale" e "una grande operosità". Di fronte alle ricadute economiche della crisi pandemica "dobbiamo impegnarci per salvaguardare i posti di lavoro", anche se il prefetto è fiducioso, ad esempio, che l'opera di mediazione messa in campo dalla Regione Marche per la vertenza Elica (409 esuberi, delocalizzazioni e la chiusura di uno stabilimento), permetta di arrivare ad una soluzione.

Comunque, ha sottolineato Pellos, le Marche sono "un territorio capace di rigenerarsi". (ANSA).