Musicultura, chiediamo la deroga al coprifuoco

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Anche Musicultura Festival, come l'Arena di Verona, ha richiesto ufficialmente ai ministri della Salute Roberto Speranza e della Cultura Dario Franceschini una deroga al coprifuoco per le serate finali della 32/a edizione del Festival, il 18 e 19 giugno all'Arena Sferisterio di Macerata. La deroga richiesta è di due ore, per consentire agli spettatori, che provengono anche dalle province e dalle regioni limitrofe, un rientro sicuro alle loro case. In base alle norme vigenti, la restrizione decadrà a livello nazionale il 21 giugno, ovvero a meno di 24 ore dalla conclusione del Festival.

L'evento, che sarà ripreso e mandato in onda dalla Rai, prevede la partecipazione di importanti ospiti, alcuni dei quali in prima data nazionale dopo una lunga pausa nell'attività dal vivo. Le due serate - sottolinea ancora Musicultura - rappresentano inoltre l'epilogo del concorso, che nei mesi scorsi che ha coinvolto migliaia di artisti provenienti da tutta Italia e che vede ora tra i protagonisti gli otto vincitori scelti da un Comitato Artistico di Garanzia composto da prestigiosi artisti, scrittori e letterati tra cui Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Dacia Maraini, Roberto Vecchioni, Francesca Archibugi, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Sandro Veronesi, Enzo Avitabile, Paola Turci, Niccolò Fabi, Giorgia, Ron, Gino Paoli. (ANSA).