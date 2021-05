Incidenti lavoro: cade da impalcatura alta tre metri, ferito

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 31 MAG - Un incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina allo stabilimento Scandolara di Ascoli Piceno. Un operaio di 59 anni stava lavorando su un'impalcatura, quando, per cause in via di accertamento da parte dell'Ispettorato al lavoro, è caduto a terra da un'altezza di circa tre metri riportando diverse lesioni e fratture. I sanitari del 118 hanno ritenuto necessario il trasferimento del paziente all'ospedale regionale di Torrette a bordo di un' eliambulanza. (ANSA).