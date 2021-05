Covid: Ancona, materno infantile Salesi è 'Covid-free'

(ANSA) - ANCONA, 31 MAG - Dopo diversi mesi in cui c'era sempre qualche paziente ricoverato per Covid-19, ora l'ospedale materno infantile 'Salesi' di Ancona è "Covid free". Lo ha annunciato il direttore generale degli Ospedali Riuniti di Ancona Michele Caporossi ("un grande giorno") durante la cerimonia in cui è stata scoperta una targa per ricordare il "luogo dell'evocazione e della memoria del periodo Covid-19", che riproduce la foto di un'infermiera del Salesi accanto a un bimbo in Rianimazione, divenuta virale nel marzo scorso, e la scritta: "Ospedale Salesi marzo 2021, 'il Covid 19 non ferma la tenerezza delle cure'". E' stata l'occasione per un abbraccio tra l'infermiera nella foto, Katia Sandroni, e i genitori del bimbo, poi dimesso e guarito.

Intanto, ha riferito il manager, agli Ospedale Riuniti di Torrette resta una quindicina di pazienti di cui due in terapia intensiva a fronte di picchi di 37 con tanto di blocco operatorio divenuto Rianimazione Covid. La giornata di oggi con la foto del neonato e dell'infermiera, raccontano due cose, ha osservato Caporossi, "la salvezza e la salute che siamo riusciti ad avere" e il fatto che "la pandemia non ferma la tenerezza, l'amore: i valori più profondi che gli operatori sanitari, il servizio sanitario mette all'interno di ogni atto che svolge".

Alla cerimonia sono intervenuti il primario del Dipartimento Clinica di Ostetricia e Ginecologia del Salesi, Andrea Ciavattini, il primario della Rianimazione e Anestesia del Salesi, Alessandro Simonini, e il direttore amministrativo degli Ospedali Riuniti Antonello Maraldo. (ANSA).