Cinematica Festival su immagine e movimento si fa in tre

(ANSA) - ANCONA, 31 MAG - Torna dal vivo alla Mole Vanvitelliana di Ancona dopo la pandemia Cinematica Festival, curato da Simona Lisi e dedicato alla relazione tra immagine e movimento. Sarà articolato quest'anno in tre sezioni. La prima, Touch Me (18-20 giugno), si apre con un incontro sul rapporto tra corporeità e nuovi media e indaga, in collaborazione col Museo Omero e l'Università Politecnica delle Marche, sul percorso che va 'Dal tocco al touch'. Interverranno, tra gli altri, il sociologo Derrick De Keerchove, il docente Gianluca Moroncini, la designer Maria Rosanna Murgia e il ricercatore di neuroscienze Andrea Orlandi. Il 18, nell'ambito della seconda sezione, sarà inaugurata la mostra CamerAnimata, curata da Bruno Di Marino, con filmati e opere di alcune delle più importanti autrici di cinema di animazione formatesi all'Istituto d'Arte di Urbino, assieme a quelle dell'artista Rosa Foschi. Molti anche i laboratori dedicati ai bambini, arricchiti, grazie alla collaborazione con Marche Teatro, da due speciali performance della compagnia Sosta Palmizi e della danzatrice e coreografa Ariella Vidach. Seguirà un omaggio allo scomparso esponente dell'arte elettronica e docente all'Accademia di Belle Arti di Macerata Giacomo Verde, di cui verranno proiettati alcuni filmati. Nella terza sezione, in programma dal 6 all'8 agosto, l'attenzione si sposterà invece sui lavori di artisti che riflettono sulla relazione tra performance digitali e dal vivo, per concludersi con la serata finale di Cinematica Videodance Competition e la premiazione a cura della Giuria di Qualità composta da Enzo Cosimi, Virgilio Villoresi e Maria Paola Zedda.

"Una manifestazione - ha commentato l'assessore alla Cultura del Comune Paolo Marasca - cresciuta negli anni, che ha saputo interpretare la vocazione culturale della città d'indagare in maniera trasversale i linguaggi del contemporaneo". "Una rassegna - secondo l'assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini - che ha già ottenuto riconoscimenti internazionali e segna quel ritorno alla normalità di cui si sentiva il bisogno".

Presenti, tra gli altri, il presidente del Museo Omero Aldo Grassini e la direttrice di Marche Teatro Velia Papa. (ANSA).