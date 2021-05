Resistenza: Lerner, porterò nel cuore l'esempio di Orlandini

(ANSA) - ANCONA, 30 MAG - "Porterò sempre nel cuore il ricordo e l'esempio del comandante partigiano Paolo Orlandini, medaglia d'argento al valor militare, che ho incontrato più volte nell'umile alloggio popolare di Ancona in cui viveva da solo. Aveva compiuto gesti eroici, ne parlava con modestia.

'Non posso perdonare ai fascisti di avermi reso cattivo', diceva. Ma era un uomo profondamente buono". Così Gad Lerner ricorda su facebook il comandante partigiano 'Millo', morto oggi a 97 anni. Lerner lo aveva intervistato per il libro "Noi partigiani. Memoriale della Resistenza Italiana". (ANSA).