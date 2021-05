Resistenza: Anpi, dolore per scomparsa Orlandini

(ANSA) - ANCONA, 30 MAG - "Apprendiamo con dolore della scomparsa del comandante partigiano Paolo Orlandini. La sua testimonianza è presente nel Memoriale della Resistenza Italiana e nel volume 'Noi partigiani". Così l'Anpi nazionale nella sua pagina Facebook.

"Lo ricordiamo con commozione e ammirazione anche per la sua partecipazione alla campagna nazionale Anpi 'Partigiani per Giulio' del dicembre 2020, in cui le combattenti e i combattenti per la libertà chiesero all'allora Presidente del Consiglio giustizia per Giulio Regeni...Ciao Paolino". (ANSA).