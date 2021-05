Minuto silenzio per vittime covid a riapertura Teatro Jesi

(ANSA) - JESI, 30 MAG - Un minuto di silenzio per ricordare le vittime del covid al Teatro Pergolesi di Jesi ieri sera in occasione della prima dell'opera lirica contemporanea "Notte per me luminosa. Scene liriche da personaggi dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto" di Marco Betta su soggetto e testo di Dario Olivieri. Tanti applausi e tanta commozione per il teatro che è ripartito con il suo pubblico, distanziato e con mascherine, e le sue maestranze tecniche e artistiche. Il lavoro, in programma lo scorso novembre nell'ambito della 54/a stagione lirica di tradizione, era stato sospeso a causa dell'emergenza pandemica.

"La bellezza dell'incontro di questa sera a teatro ci spinge a pensare a coloro che non ci sono più, ai loro famigliari e a tutti coloro che hanno molto sofferto per questa pandemia. E a loro, dedichiamo stasera il nostro minuto di silenzio" ha detto agli spettatori il direttore artistico Cristian Carrara. Il minuto di silenzio è stato seguita da un lungo applauso prima dell'apertura del sipario. "Notte per me luminosa. Scene liriche da personaggi dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto" viene proposta anche oggi dalla Fondazione Pergolesi Spontini in una nuova produzione e con un nuovo allestimento, realizzato dal proprio laboratorio scenografico a Jesi. Marco Attura dirige la Form Orchestra Filarmonica Marchigiana, regia di Matteo Mazzoni, scene di Ginevra Fusari e Alice Gentili allieve del corso di Scenografia Accademia di Belle Arti di Macerata; light designer è Ludovico Gobbi, video designer Luca Attili. In scena tre cantanti lirici (Giacomo Medici, Aloisa Aisemberg, Margherita Hibel) e l'attore Michele Bandini, voce recitante nel ruolo di Ludovico Ariosto. (ANSA).