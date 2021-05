A14: incidente tra P.S.Elpidio e Fermo, 4 feriti, code

(ANSA) - ANCONA, 30 MAG - Il tratto dell'A14 tra Porto Sant'Elpidio e fermo è stato chiuso per circa 30 minuto in direzione Pescara a causa di un incidente che ha visto coinvolti tre veicoli al km 275, a seguito del quale quattro persone sono rimaste ferite.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco ed il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. All'interno del tratto il traffico è rimasto bloccato, con la formazione di code, che si sono poi disperse dopo la riapertura. Attualmente c'è anche un km di coda al km 279 tra Pedaso e Fermo, in direzione Ancona per lavori. (ANSA).