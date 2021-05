Sferisterio Macerata prepara spettacoli covid free

(ANSA) - MACERATA, 29 MAG - Potrebbe essere l'Arena Sferisterio di Macerata ad ospitare nell'ambito della 57/sima edizione del suo festival Sferisterio 100x100, in programma dal 23 luglio al 13 agosto, il primo spettacolo Covid-free all'aperto in Italia. L'ho ha confermato all'ANSA il sovrintendente Luciano Messi, ricordando che a seguito della sua proposta di allestire uno spettacolo specifico che potesse utilizzare tutta la capienza dell'Arena, il Ministero della Cultura, di concerto con quello della Salute e il Comitato tecnico-scientifico, stanno attualmente elaborando protocolli specifici in base alle esperienze già fatte sinora. "Lo spettacolo, già in cantiere, sarà del tutto nuovo - ha annunciato Messi - perché il pubblico deve conoscere le regole da rispettare prima di acquistare il biglietto. Se arriverà l'approvazione dal Governo, saremmo in grado di accogliere allo Sferisterio circa 1.600 spettatori contro i 2.500 pre-pandemia, per la necessità di lasciare comunque liberi dalla sedie i corridoi di sicurezza. Del resto - ha aggiunto il sovrintendente - anche lo scorso anno siamo stati i primi in Italia ad aprire al pubblico uno spazio all'aperto". Per quanto riguarda invece gli eventi festivalieri in programma nel 2021 all'Arena, che quest'anno festeggia il centenario, la platea sarà allargata dagli 850 posti del 2020 agli oltre 1.000 attuali, perché i conviventi potranno essere messi vicino. (ANSA).