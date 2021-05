Covid, nelle Marche ricoverati scendono a 150, -8 su ieri

(ANSA) - ANCONA, 29 MAG - Prosegue il graduale svuotamento degli ospedali delle Marche, dove i ricoverati per covid sono scesi a 150 nell'ultima giornata, -8 su ieri. I pazienti in terapia intensiva restano 30, invariati rispetto a ieri, mentre quelli in semi intensiva calano a 49, -3, e quelli in reparti non intensivi a 71, -5. Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche 13 dimessi. Al momento c'è una sola persona in osservazione nei pronto soccorso, mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 88. I positivi in isolamento domiciliare sono 3.942, positivi alla data di oggi (ricoverati più isolamenti) 4.092, le persone in quarantena per contatti con contagiati 6.122. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 95.447.

