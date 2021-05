Elica: Morani, Mastrovincenzo e Bora a presidio

(ANSA) - CASTELFIDARDO, 28 MAG - Anche l'on. Alessia Morani e i consiglieri regionali Antonio Mastrovincenzo e Manuela Bora, tutti del Pd, hanno partecipato oggi a Castelfidardo al presidio dei lavoratori della Elica, organizzato dalle organizzazioni sindacali di categoria Fiom, Fim e Uilm. I tre esponenti dem annunciano anche "una proposta di provvedimento nazionale che abbia come finalità quella di contrastare ogni forma di delocalizzazione con finalità speculativa" da costruire insieme ai sindacati. "Abbiamo, ancora una volta, ribadito la nostra solidarietà ai lavoratori, assicurando il nostro impegno in Parlamento e in Consiglio Regionale a sostegno delle loro legittime richieste - spiegano in una nota congiunta -.

L'inaccettabile Piano di delocalizzazione annunciato dalla azienda va ritirato immediatamente. Auspichiamo una convocazione in tempi brevi del tavolo al Mise, e chiediamo con forza al presidente Acquaroli e alla sua Giunta di prendere posizione in modo netto a favore delle istanze dei lavoratori: in questa situazione, l'equidistanza non è tollerabile". "Su proposta del candidato unitario a sindaco del centrosinistra di Castelfidardo, Marco Tiranti - annunciano -, abbiamo invitato le organizzazioni sindacali ad un incontro per predisporre una proposta di provvedimento nazionale che abbia come finalità quella di contrastare ogni forma di delocalizzazione con finalità speculativa". (ANSA).