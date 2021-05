Deputata Parisse, grazie M5s, ma ora scelgo Coraggio Italia

(ANSA) - ANCONA, 28 MAG - "Oggi aderisco convintamente al nuovo progetto politico Coraggio Italia, un movimento che sarà una voce moderata, democratica, cattolica ed europeista. Un nuovo movimento che non nasce dalle ceneri di altri gruppi politici, come qualcuno vuole fare intendere, ma che ha l'ambizione di divenire la casa di tanti italiani di quell'area di centro da cui non si sentono più rappresentati". Così la deputata di Jesi Martina Parisse, ex M5s, dopo la presentazione del nuovo gruppo di Coraggio Italia alla Camera dei Deputati.

"Oggi più che mai il Paese ha bisogno di uscire da un momento di difficoltà e non bastano le parole ma servono i fatti e le persone giuste - aggiunge -: l'Italia ha bisogno di competenza e professionalità. Per questo sono convinta che con Luigi Brugnaro, un grande imprenditore. nonché sindaco di Venezia, che ha dimostrato nella propria professione di essere un uomo concreto e lungimirante, sapremo rimettere le imprese, il lavoro, la famiglia e la persona al centro di una concreta proposta politica da presentare agli italiani. Contestualmente lascio il Movimento che ringrazio e al quale sono grata ma che non rappresenta più alcuni valori ai quali non posso rinunciare" conclude l'on. Parisse. (ANSA).