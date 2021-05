Resistenza: Ascoli, morta a 95 anni 'postina' Egidia Coccia

E' morta ad Ascoli Piceno a 95 anni la partigiana Egidia Coccia. Ne ha dato notizia l'Anpi di Ascoli ricordando la sua scelta giovanissima, a 19 anni, di abbracciare la lotta armata per la libertà, iniziando a trasportare di notte, con i somari, le armi per rifornire i partigiani fuggitivi tra il monte Ascensione e l'area di Castignano. Era chiamata "la postina", non solo perché recapitava documenti, ma per la sua abilità nel decodificare l'alfabeto Morse. Il suo ruolo divenne insostituibile: "Lo spirito combattivo, la fermezza nel condannare l'orrore del regime nazifascista, la disponibilità a condividere la memoria partigiana, sono i caratteri che hanno contraddistinto la figura di Egidia fino ai suoi ultimi giorni".

Presidente ad honorem della sezione ascolana Anpi, con la sua vita intensa, pronta ad incoraggiare i giovani e a dividere con loro un messaggio di fiducia nel futuro, Egidia Coccia è stata un "fulgido esempio di coerenza e coraggio, di indipendenza ed emancipazione, di ribellione ai fascismi vecchi e nuovi, per affermare sempre e comunque i valori della libertà, della solidarietà, della democrazia". "Grazie, Egidia per quello che hai donato, per quello che ci hai insegnato" scrive l'Anpi sulla sua pagina Facebook. I funerali avranno luogo domani alle 14,30, presso il Cimitero di Castel di Lama. (ANSA).