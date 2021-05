Mare: operazione Blue Resilience, ricerca e disinquinamento

Migliorare la qualità delle acque e delle spiagge della Riviera del Conero attraverso una sinergia tra pubblico e privato che includa la collaborazione degli enti di ricerca e le aziende di settore. E' questa la mission su cui si fonda l'iniziativa "Blue Resilience", all'interno della campagna "Adotta una Spiaggia", condotta in collaborazione da Ente Parco del Conero, Univpm, Guardia Costiera e Garbage Group che si occuperanno non solo di tutela e salvaguardia delle aree protette, ma anche di monitoraggio e ricerca scientifica.

L'iniziativa, che si svolgerà domani 28 maggio e che coinvolgerà l'arenile e lo specchio di mare tra il Trave e la spiaggia della Vedova si avvarrà del supporto delle associazioni di volontariato Marevivo e 2Hands. "Continua un sostanziale percorso di adesione ad operazioni di volontariato che mirano alla salvaguardia e alla tutela delle nostre coste - commenta il presidente del Parco del Conero, Daniele Silvetti - e in questo caso specifico, il valore aggiunto risiede nella collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche che attraverso l'operazione di ricerca e raccolta dati donerà all'intervento un taglio e un approccio di tipo scientifico". Una profonda azione di bonifica mare-terra che si concretizzerà nella raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti provenienti dalla costa e dallo specchio di mare interessato (sia in superficie sia nei fondali). L'area di intervento sarà oggetto di ricerca scientifica pre e post operazione, con tanto di pubblicazione dei risultati ottenuti. «Oggi il mare è minacciato da numerose pressioni e tra queste vi è certamente l'inquinamento da plastica - spiega il rettore di Univpm Gian Luca Gregori -. La ricerca sta facendo passi enormi nella conoscenza di questo fenomeno e Univpm ha un ruolo riconosciuto a livello internazionale coordinando importanti progetti di ricerca. Con questo progetto applichiamo i principi dell'economia circolare coniugando pulizia delle coste e difesa dell'ambiente, sviluppo produttivo e innovazioni tecnologiche". (ANSA).