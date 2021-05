Elica: sindacati, sciopero generale per il gruppo il 28/5

Sciopero generale del druppo Elica e manifestazione a Castelfidardo (Ancona) domani, 28 maggio. Continua la mobilitazione delle lavoratrici e i lavoratori della multinazionale di Fabriano leader mondiale nel settore delle cappe aspiranti a seguito della presentazione del piano strategico 2021-2023, lo scorso 31 marzo. Piano che prevede: 409 esuberi su 560 totali dipendenti del comprensorio, chiusura dello stabilimento a Cerreto D'Esi e delocalizzazione del 70% delle produzioni effettuate oggi nei siti di Fabriano, Cerreto e Mergo. Lo sciopero generale coinvolgerà per l'intera giornata gli stabilimenti di Castelfidardo, Cerreto D'Esi e Mergo.

"Fin dall'inizio abbiamo sempre dichiarato che la vertenza riguarda tutto il Gruppo - spiegano in una nota - e che nessuno si può sentire salvo quando un'azienda annuncia in maniera così prepotente e irrispettosa la delocalizzazione della quasi totalità delle produzioni. Le lavoratrici e i lavoratori di Elica, con il coinvolgimento dei direttivi provinciali di Fim-Fiom-Uilm - aggiungono - daranno vita a un presidio presso lo stabilimento della Fime di Castelfidardo dalle 5:30 del mattino". Il lavoro "deve restare in Italia, contro le logiche speculative e finanziarie che calpestano la vita delle persone".

(ANSA).