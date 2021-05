Covid: ragazzi circo fermo 7 mesi,domani Cresime e Comunioni

(ANSA) - ANCONA, 27 MAG - Domani le prime comunioni e le cresime di sette ragazzi del circo Madagascar fermo da oltre 7 mesi nel quartiere di Monticelli di Ascoli Piceno a causa della pandemia Covid-19. Si terranno domani alle 16 nella chiesa parrocchiale dei Santi Simone e Giuda ad Ascoli Piceno e sarà il vescovo della Diocesi mons. Domenico Pompili a presiedere la celebrazione che sarà animata dal coro dei giovani della parrocchia.

Parteciperanno, oltre a tutti i componenti della comunità del Circo Madagascar, anche tanti della comunità parrocchiale, della Caritas diocesana e rappresentanti delle istituzioni che vorranno far sentire la propria vicinanza e gioia per questa ulteriore esperienza di prossimità e di relazione che è nata nel periodo di pandemia fra la comunità ascolana e le famiglie del Circo. Connor, Nathan, Tracy, Nicole, Kimberly, Ryan e Christian si sono preparati per questo importante evento seguiti da tre catechisti della parrocchia (Linda Schiavi, Sandro Ciaffoni ed Emidio Luzi).

"Proprio quando si vedono segnali di ripresa e anche le attività del circo stanno per ripartire (gli spettacoli riprenderanno il 1 giugno) - ricorda la Diocesi - questo evento segna il suggello del rapporto di fraternità e di solidarietà che si è stabilito fra la comunità ascolana e queste famiglie che (insieme a tante altre) hanno potuto sperimentare la generosità della nostra gente". (ANSA).