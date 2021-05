Covid: Marche, 166 ricoverati (-8), 52 in Semintensiva (-2)

E' sceso a 166 nelle Marche il numero di persone ricoverate con Covid-19 (-8): in calo i degenti in Semintensiva (52; -2) e nei reparti non intensivi (80; -6) e stabili in Terapia intensiva (34); in 24ore dimesse 1 persone. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione.

In forte diminuzione i positivi in isolamento domiciliare (4.137; -137) e le quarantene per contatto con contagiati (6.804; -563) tra cui 2.089 persone con sintomi e 85 operatori sanitari. Gli ospiti di strutture territoriali restano 84; un solo assistito in pronto soccorso. I guariti passano a 95.051 (+355) e il totale dei positivi (isolati più ricoverati) è di 4.305. (ANSA).