Insediato nuovo prefetto Ancona, visita in Comune e Regione

Si è insediato stamattina il nuovo prefetto di Ancona Darco Pellos, 61 anni, urbinate d'adozione. Nella sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi tra i quali il ruolo di vice prefetto vicario di Milano, di Forlì, di Belluno, di prefetto di Trapani e poi di direttore centrale per le risorse umane del dipartimento dei vigili del fuoco. Dopo un saluto ai dirigenti e al personale si è recato in visita alle massime autorità cittadine e in Regione dove ha incontrato il presidente Francesco Acquaroli. Previsto nei prossimi giorni un fitto calendario di incontri con altre istituzioni e con i vertici delle forze di polizia.

Ad Ancona il prefetto si e recato in municipio dove, affiancato dalla vice prefetto Simona Calcagnini, è stato accolto dalla sindaca Valeria Mancinelli, dal vice sindaco Pierpaolo Sediari, dall'assessore alla Sicurezza Stefano Foresi.

Mancinelli gli ha segnalato tra le questioni preminenti ad Ancona quella della "prevenzione della violenza in particolare rispetto alle bande giovanili" e del "miglioramento di alcuni passaggi tecnico-burocratici per l'identificazione di soggetti irregolari. Il prefetto Pellos ha manifestato ampia disponibilità a collaborare attorno a tavoli comuni, incontrando già nei prossimi giorni l'assessore alla Sicurezza e il Comandante della Polizia Locale. Il Comune ha donato a Pellos un volume e un manufatto espressione del territorio. Il prefetto ha fatto un richiamo ai valori della Costituzione che fanno dell'Italia "un grande Paese, dove possiamo contare sul diritto all'Istruzione, alla Sanità pubblica e a tutte quelle garanzie che molti Paesi nel mondo non conoscono". (ANSA).