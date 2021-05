Covid: Marche, ricoveri a 174 (-13), 34 in Intensiva (-2)

Scende ancora il numero di persone ricoverate per Covid-19 nelle Marche: nell'ultima giornata passano a 174 (-13) in virtu della diminuzione di degenti in Terapia intensiva (34; -2), Semintensiva (54 (-7) e nei reparti non intensivi (86; -4). In 24ore 21 persone dimesse; gli ospiti di strutture territoriali sono 84 (+3) e in pronto soccorso solo un assistiti (-2). Risale, comunica il Servizio Sanità della Regione, il numero di positivi in isolamento domiciliare (4.331; +46) mentre risultano in calo le quarantene per contatto con positivi (7.367; -152) tra cui 2.218 persone con sintomi e 88 operatori sanitari. I guariti ora sono 94.696 (-98). Il totale dei positivi (ricoverati più isolati) sale a 4.505 (+33) (ANSA).