Vaccini, da domani somministrazioni anche a Torrette

La vaccinazioni anti covid alle persone over 40 non fragili potranno essere effettuate anche presso il polo di Torrette degli Ospedali Riuniti di Ancona. Lo rende noto l'azienda ospedaliero universitaria, che "a seguito delle disposizioni condivise con la Regione Marche", inizierà la somministrazione del vaccino anti-Covid19 ai cittadini marchigiani over 40 non fragili, dalla giornata di domani mercoledì 26 maggio 2021. I cittadini interessati che possono prenotarsi on-line, sin d'ora, accedendo al portale di Poste Italiane: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

Le vaccinazioni si attuano presso il Punto Vaccinale Ospedaliero (Pvo) dell'Aou Ospedali Riuniti di Ancona, in Via Conca 71, Ancona, presso l'Aula "Totti", piano -1, tutti i giorni dalle ore 8:00, comprese le domeniche. (ANSA).