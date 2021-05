Ferrovie: accordo Rfi-Comune Pesaro, riqualificare stazione

(ANSA) - PESARO, 25 MAG - Al via la riqualificazione della stazione ferroviaria di Pesaro.

Firmato oggi il protocollo d'intesa dal sindaco Matteo Ricci, e dal direttore Stazioni di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), Sara Venturoni, che prevede il riordino funzionale e la riqualificazione della stazione ferroviaria e delle aree circostanti per migliorare i servizi offerti ai viaggiatori, l'offerta multimodale e il sistema complessivo di accessibilità alla stazione. I principali interventi riguarderanno la riqualificazione del fabbricato di stazione, con la modernizzazione degli spazi dedicati al servizio viaggiatori (atrio, aree di attesa e spazi comuni), il restyling delle pensiline e del sottopasso ferroviario, la realizzazione di un nuovo fabbricato di accesso sul fronte Sud. Lo spazio esterno sarà interessato da una riorganizzazione e ridistribuzione dei servizi e dei percorsi di accessibilità, pedonale, ciclabile e veicolare, per migliorare le condizioni di vivibilità, sicurezza ed integrazione modale. L'iniziativa si inserisce nel piano di trasformazione delle stazioni ferroviarie in hub intermodali e poli di servizi, più integrate nell'ecosistema urbano.

Investimento complessivo di 16 milioni di euro, equamente suddiviso tra Rfi e Comune di Pesaro. "Un importante intervento di modernizzazione per tutta la provincia - ha sottolineato Ricci - . La stazione è un luogo fondamentale, a maggior ragione in questo momento storico nel quale stiamo cercando di rilanciare turisticamente la nostra città e renderla sempre più competitiva". Inoltre "la nostra è la stazione principale della provincia di Pesaro Urbino, collocata in un punto strategico della città: vicina al centro storico, al mare, al parco Miralfiore. Il degrado si combatte con la bellezza e portando gente dove non c'è". "Rfi, con il nuovo piano industriale, ha effettuato un vero e proprio riposizionamento delle stazioni - ha detto Venturoni -. Grazie al protocollo firmato oggi, la stazione di Pesaro non sarà più un luogo di transito dove iniziare o terminare un viaggio, ma ricoprirà il duplice ruolo di nodo intermodale e di polo di servizi". (ANSA).