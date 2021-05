Agricoltura:Marche, Arca e Università per economia circolare

Continua la ricerca sull'importanza della salute del suolo, alla base della salute nel piatto, portata avanti da Arca Srl, società Benefit fondata da Bruno Garbini insieme a Giovanni Fileni ed Enrico Loccioni e promotrice del Progetto ARCA, acronimo di Agricoltura per la Rigenerazione Controllata dell'Ambiente.

"Terra buona, cibo sano è il nostro slogan, perché tutto dipende dal suolo che, se curato e rispettato, ha la capacità di preservare l'eco-sistema", fa sapere Bruno Garbini, presidente di Arca srl Benefit che promuove progetti di economia circolare in filiera, e tecniche agricole, antiche e nuove, capaci di rigenerare il terreno in termini di microflora, microfauna e humus. Nelle Marche, il problema dell'erosione del suolo è molto grave, ma scarsa la sensibilità sul tema. Secondo ricerche dell'Università Politecnica delle Marche, realizzate insieme alla stessa Arca, sul 60% circa del territorio regionale coltivato, l'erosione media è di 1 centimetro all'anno, con punte anche di 3 centimetri per anno. "La ricerca - fa sapere l'ente - sta continuando a coinvolgere le Università, al fine di attuare un percorso coerente che parte dalla produzione e arriva all'imballaggio dei prodotti alimentari". Tra le collaborazioni, quella con l'Università di Camerino per Abriopack, progetto di packaging agroalimentare biodegradabile per la conservazione di carni avicole antibiotic-free. Il progetto, che ha ottenuto un finanziamento di circa 324.735 euro nell'ambito del PSR-Programma Sviluppo Rurale Marche 2014-2020, vede come Capofila la Società cooperativa agricola Carnj (gruppo Fileni) ed un partenariato composto da Università di Camerino, Novamont spa Società Benefit, Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (Izsum), Società Agricola Sorriso srl, Società Agricola Biologica Fileni srl e proprio Arca srl Benefit.

