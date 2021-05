2 giugno: Consiglio Marche, tenore esegue Inno in aula

Momento celebrativo anticipato in Consiglio regionale delle Marche in vista della Festa della Repubblica del 2 giugno. L'Inno di Mameli è stato eseguito in aula prima della seduta dal tenore anconetano David Mazzoni, dipendente e testimonial di AnconAmbiente per la raccolta differenziata, protagonista in vari programmi tv tra i quali Italia's Got Talent. L'iniziativa, annunciata dal presidente dell'Assemblea Dino Latini, è stata anticipata rispetto alla ricorrenza anche in considerazione del fatto che la prossima settimana il Consiglio non si riunirà. Alla celebrazione, i consiglieri Romano Carancini (Pd), Carlo Ciccioli (Fdi) e Mirko Bilò (Lega) hanno chiesto di associare idealmente quella degli attentati ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, "simboli di impegno civile e grande senso dello Stato, barbaramente uccisi dalla mafia". (ANSA).