Superenalotto: Museo Cappello di Montappone chiede aiuto

(ANSA) - MONTAPPONE, 24 MAG - "Se il vincitore del Superenalotto ci desse un piccolo contributo per migliorare l'allestimento del museo e per recuperare le due presse del '700 recentemente ritrovate, sarebbe davvero importante. Quanto ci serve? Ci accontentiamo di diecimila euro, penso che è uno sforzo che possa sostenere". A dirlo all'ANSA, dopo aver mostrato la sala espositiva, è Mario Amerino Clementi, direttore del Museo del cappello di Montappone (Fermo), borgo dove sabato sera è stata centrata la sestina vincente del Superenalotto da oltre 156 milioni di euro. "Montappone e gli altri paesi intorno formano il più importante distretto industriale per la produzione dei cappelli - spiega Clementi, che è anche vicesindaco -. Un distretto che conta una trentina di aziende e il nostro museo, realizzato nel 1995, ne custodisce la memoria.

In queste terre - racconta - l'arte di intrecciare la paglia risale al Settecento". Il museo mette in mostra circa 300 cappelli, tra cui quello di Federico Fellini: "Ce lo donò nel 1994 Maddalena, la sorella del Maestro", spiega il direttore.

"Abbiamo in esposizione anche i cappelli chiamati biferi che indossavano le mondine per la raccolta del riso, cappelli - sottolinea Clementi - che erano stati indossati nel film 'Riso amaro' con Silvana Mangano". Ma all'interno del salone museale si possono ammirare anche tanti vecchi attrezzi usati nell'antichità, sia per intrecciare e lavorare la paglia, che per la realizzazione vera e propria dei cappelli. Un viaggio affascinante coadiuvato anche da una parte multimediale con filmati d'epoca e interazioni digitali. L'esperienza della visita termina con una foto ricordo indossando uno dei cappelli a disposizione dei viaggiatori. "Ogni anno abbiamo un migliaio di visitatori, quando arrivano qui sono molto interessati, se non altro perché è possibile anche vedere l'evoluzione della moda. Adesso vorremmo posizionare le due antiche presse, se il fortunato vincitore ci darà una mano gliene saremmo grati", conclude il direttore. (ANSA).