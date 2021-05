Premio Oscar scenografo Bruno Cesari donato a Pesaro

(ANSA) - ANCONA, 24 MAG - E' stato donato a Pesaro, sua città natale, l'Oscar vinto nel 1988 dallo scenografo e arredatore Bruno Cesari per 'L'ultimo imperatore' di Bernardo Bertolucci. A consegnarlo al sindaco Matteo Ricci e al vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini è stata la vedova Laura Curreli. "Un atto d'amore e di generosità enorme che riempie di gioia" hanno detto Ricci e Vimini. L'Oscar sarà esposto al pubblico in occasione della Mostra del Nuovo Cinema che che si terrà a Pesaro. "A Bruno Cesari avevamo già intitolato una piazza - ha aggiunto il sindaco -, ma questo conferma il rapporto fortissimo dello scenografo con la città. Custodiremo il suo patrimonio, cercando di valorizzarlo al meglio". "È inutile tenere i premi dentro una casa, meglio che stiano a Pesaro dove c'è un Festival del cinema, dove sono al sicuro in un posto in cui i pesaresi possono vederli e goderseli, ricordando Bruno" ha spiegato Curreli. Oltre all'Oscar, nel Teatro Sperimentale saranno esposti anche il David di Donatello del 1988, il Ciack d'Oro 1988 e 2001 e altri riconoscimenti, vinti da Cesari (1933-2004), che ha collaborato a tanti film italiani e internazionali: 'Pane e cioccolata' di Franco Brusati, 'Piccolo Buddha' di Bertolucci, 'C'era una volta in America' di Sergio Leone, 'La leggenda del pianista sull'oceano' e 'Malena' di Giuseppe Tornatore. Ha spesso collaborato con Federico Fellini e nel 1999 con 'Il talento di Mr Ripley' di Anthony Minghella, ha ottenuto una seconda nomination agli Oscar. (ANSA).