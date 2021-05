Incidenti lavoro: presidio davanti Prefettura a Pesaro

(ANSA) - PESARO, 24 MAG - Presidio stamane di una cinquantina di lavoratori accompagnati da rappresentanti sindacali davanti alla Prefettura di Pesaro per chiedere la difesa della sicurezza negli ambienti di lavoro. Maurizio Andreolini della Cisl e Silvia Cascioli della Cgil hanno denunciato "un arretramento degli standard di sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro sia grandi che piccoli per l'assenza di controlli sistematici durante il 2020 e 2021 da parte di chi dovrebbe garantire questo, a causa del lavoro in smart working e per la paura del contagio". "Siamo di fronte ad un paradosso - dicono gli esponenti del sindacato - con meno ore lavorate per la pandemia, sono aumentati gli infortuni. Questo perché i controlli sono stati azzerati". Per questo "i lavoratori si sentono più soli, ed hanno timore a sollevare il problema sicurezza di fronte alle difficoltà occupazionali. Il costo per la sicurezza viene visto come un'imposizione e non come un'esigenza vera e la sensibilità sul problema è sfumata e i lavoratori ne pagano le conseguenze.

Chiediamo al nuovo prefetto di prendere a cuore il problema e convocare gli industriali per mettere la sicurezza nei luoghi di lavoro al primo posto tra le condizioni essenziali del mondo produttivo. Serve un patto tra tutte le parti. Dobbiamo fare un passo avanti deciso tutti insieme se vogliamo che le fabbriche e i cantieri non siano luoghi di morte". (ANSA).