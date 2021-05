Elica: Regione Marche, ritiro piano. Azienda, rivisitazione

(ANSA) - ANCONA, 24 MAG - La Regione Marche chiede ad Elica di ritirare il piano strategico 2021-2023, che prevede esuberi, delocalizzazioni e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi. La multinazionale di Fabriano (Ancona), leader mondiale nel settore delle cappe aspiranti, apre uno spiraglio per la rivisitazione dei contenuti, ma oppone il diniego al ritiro tout court. Questo l'esito finale del secondo faccia a faccia fra il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e il management di Elica, nell'ambito della vertenza aperta il 31 marzo, quando è stato presentato il piano. Durante il confronto tra il governatore, il vice presidente Mirco Carloni (assessore alle Attività produttive), l'assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi da una parte e i vertici del Gruppo Elica dall'altra, "abbiamo chiesto con forza all'azienda di ritirare il piano, come chiesto dalle sigle sindacali per avviare un confronto. Abbiamo registrato un'apertura a una discussione e a una profonda revisione del piano stesso, non c'è però la disponibilità a ritirarlo", ha detto Acquaroli al termine della riunione a Palazzo Leopardi ad Ancona, mentre all'esterno una delegazione sindacale attendeva gli esiti. I lavoratori hanno poi consegnato un documento alla Regione, sottoscritto dalle forze politiche e sociali del territorio. Il confronto, ha ribadito il presidente, "è fondamentale per perseguire tutte le soluzioni possibili per la fondamentale difesa del territorio, prioritaria per la Regione. Finché il tavolo rimane aperto, l'azienda sospenderà l'esecuzione del piano con i relativi, enormi, esuberi. È indispensabile recuperare una fiducia reciproca per costruire soluzioni sostenibili per l'azienda, per i lavoratori per il territorio e le istituzioni. Ma occorre, da parte di tutti, una volontà a proseguire il dialogo, rimuovendo quanto ne ostacola il proseguo", ha concluso. (ANSA).