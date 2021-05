Droga: centinaia cessioni hascisc e coca, quattro misure cautelari eseguite da Cc

(ANSA) - URBINO, 24 MAG - Sono centinaia le cessioni di cocaina e hascisc nei territori dei Comuni di Tavoleto e limitrofi in provincia di Pesaro Urbino tra gennaio e luglio 2020. I carabinieri della Compagnia di Urbino, supportati dai militari dell'Arma di Pesaro e Riccione, hanno eseguito quattro misure cautelari emesse dal gip di Urbino: una agli arresti domiciliari, due di divieto di dimora e una per obbligo di firma alla pg. I destinatari sono tre magrebini e un albanese, di età comprese tra i 30 e 40 anni per traffico di droga. In precedenza uno dei quattro era stato arrestato in flagranza nel luglio 2020 perché sorpreso a trasportare 1 kg di hascisc suddiviso in panetti da 100 grammi.

Uno degli interessati si trovava in carcere a Ferrara, un altro era ai domiciliari da gennaio quando era stato bloccato dai carabinieri per detenzione di 270 grammi di cocaina.

Nell'ambito delle indagini, sono stati identificati numerosi giovani consumatori di sostanze stupefacenti che si rivolgevano al gruppo per approvvigionarsi per uso personale. (ANSA).