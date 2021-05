Covid, nelle Marche 205 ricoverati, -7

(ANSA) - ANCONA, 24 MAG - Continuano a calare i ricoverati per covid nelle Marche, arrivati a 205, anche se ad un rito più lento di ieri, -7. Invariati i pazienti in terapia terapia intensiva, 36, e quelli in semi intensiva, 71, quelli nei reparti non intensivi sono scesi sotto cento, arrivando a 98 (-7). I dati del Servizio Sanità della Regione Marche indicano che nell'ultima giornata ci sono stati anche 6 dimessi. C'una sola persona in osservazione al pronto soccorso, mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 83. I positivi in isolamento domiciliare restano fermi a 4.296, i positivi alla data di oggi (ricoverati più isolamenti) sono 4.501, le persone in quarantena 7.975. Infine i dimessi/guariti dall'inizio della pandemia sono 94.495. (ANSA).