Covid: Marche, ricoveri ancora giù, a 205 (-7)

(ANSA) - ANCONA, 24 MAG - Ricoveri per Covid-19 ancora in diminuzione nelle Marche: nell'ultima giornata sono scesi a 205 (-7) a seguito di un calo registrato interamente nei reparti non intensivi (98; -7). Invariati invece i numeri nei reparti di Terapia intensiva (36) e Semintensiva (71). In 24ore, comunica il Servizio Sanità della Regione, sono state dimesse sei persone. Inalterato il dato dei positivi in isolamento domiciliare (4.296) e calo sensibile invece delle quarantene per 'contatto' con contagiati (7.975; -334). Il totale dei positivi è attualmente di 4.501. Gli ospiti di strutture territoriali sono 83 (-9) e c'è un solo assistito in pronto soccorso. I guariti salgono a 94.495 (+63) (ANSA).