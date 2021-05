Covid: Bertolaso, contributo importante Civitanova a lotta

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 24 MAG - Guido Bertolaso in visita al centro vaccinazioni di Civitanova Marche. Già consulente della Regione per la riconversione del centro fieristico in Covid Hospital, l'ex capo della Protezione civile oggi pomeriggio, accompagnato dal sindaco Fabrizio Ciarapica, ha voluto vedere da vicino il centro per la somministrazione delle dosi. "Si è complimentato sia per la struttura all'avanguardia che per l'organizzazione con cui si procede alle vaccinazioni - ha detto all'ANSA il sindaco - Bertolaso ha voluto anche sottolineare il contributo importante che Civitanova ha dato alla lotta al Covid". (ANSA).