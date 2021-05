Aggredisce compagna e reagisce a polizia, arrestato

(ANSA) - ANCONA, 24 MAG - Un uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale: ieri sera in tarda serata era stato notato da una pattuglia della Volante di Ancona nell'area portuale, mentre litigava e tentava di colpire una donna, che tentava di fuggire. Alla vista della polizia ha attirato l'attenzione degli agenti, gridando. Quando lo hanno raggiunto, i poliziotti si sono accorti che appariva molto alterato, aggressivo e in evidente stato di ubriachezza. Con fatica riuscivano a fermarlo, mentre tentava con forza di calciare, di colpire la donna e gli stessi agenti, urlando a squarciagola parolacce e insulti nei loro confronti. Accompagnato in Questura, è stato arrestato. (ANSA).