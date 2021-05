Scuola: Marche, in calo classi in quarantena (106; 1,01% totale)

(ANSA) - ANCONA, 23 MAG - Trend generale discendente di classi scolastiche in quarantena nelle Marche: al 21 maggio sono 106 (1,01% del totale) contro le 126 del giorno prima). Alcune situazioni però, rileva l'Ufficio scolastico regionale (Usr), si discostano a livello locale: le secondarie di primo grado del Maceratese, nel mese di maggio quasi sempre sopra il 30% delle segnalazioni provinciali, di recente oscillano intorno al 45%; in provincia di Ancona le scuole dell'Infanzia dal 16 maggio stabili intorno al 30% delle segnalazioni provinciali e le secondarie di secondo grado dal 14 maggio oscillano intorno al 42% delle segnalazioni provinciali. Per Ascoli Piceno, le secondarie di primo grado dal 14 maggio stabile intorno al 35% delle segnalazioni provinciali.

Per quanto riguarda le scuole dell'Infanzia le classi in quarantena sono l'1,37% che rappresentano il 19,81% del totale complessivo (10.428). Nel caso delle scuole primarie le quarantene rappresentano lo 0,73% delle classi, il 23,58% del totale. Per quanto riguarda le secondarie di primo grado le classi in quarantena sono 1,57% e il 29,25% del totale mentre per le secondarie di secondo in quarantena lo 0,83% di classi che rappresentano il 27,36% del totale. (ANSA).